Доказательств финансирования терроризма Медведчуком не нашли у Венедиктовой

Медведчук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n154588-dokazatelstv-finansirovaniya-terrorizma-medvedchukom-ne-nashli-u-venediktovoy.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум Путина, больше не обвиняется в финансировании терроризма.

Основанием для снятия обвинений с нардепа стала нехватка доказательств. Об этом заявил заместитель генпрокурора Роман Говда в эфире передачи «Право на власть».





Как известно, в феврале этого года против нардепа Виктора Медведчука были введены санкции за финансирование терроризма, однако сейчас по этой статье он не обвиняется. У Венедиктовой отметили, что прокуратура имеет право оказывать юридическую оценку и объявлять о подозрении только по тем фактам и обстоятельствам, которые считает убедительными для себя, и по которым есть достаточное количество доказательств.

Россия не признана террористической организацией. У нас признаны только ЛНР и ДНР, и содействие этим террористическим организациям мы можем квалифицировать как содействие и финансирование терроризма, — отметил заместитель Венедиктовой.



Но то, что касается аннексированного Россией Крыма, то прокуратура может квалифицировать это только как разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Заместитель генпрокурора отметил, что дела о финансировании терроризма все же существуют, и сейчас они расследуются, однако разглашать подробности о них у Венедиктовой пока не могут.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», вместе со своим соратником, тоже депутатом из ОПЗЖ Тарасом Козаком, готовили проект под названием «Луч», который должен был вербовать украинских заробитчан для России.