Доказів фінансування тероризму Медведчуком не знайшли у Венедіктової

Віктор Медведчук. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n154588-dokaziv-finansuvannya-teroryzmu-medvedchukom-ne-znayshly-u-venediktovoyi.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» та кум Путіна, більше не звинувачується у фінансуванні тероризму.

Підставою для зняття обвинувачень із нардепа став брак доказів. Про це заявив заступник генпрокурора Роман Говда в ефірі передачі «Право на владу».

Як відомо, у лютому цього року проти нардепа Віктора Медведчука були запроваджені санкції за фінансування тероризму, однак зараз за цією статтею він не обвинувачується. У Венедіктової зазначили, що прокуратура має право надавати юридичну оцінку й оголошувати про підозру тільки за тими фактам і обставинами, які вважає переконливими для себе, і за якими є достатня кількість доказів.

Росія не визнана терористичною організацією. У нас визнані тільки ЛНР і ДНР, і сприяння цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати як сприяння і фінансування тероризму, — наголосив заступник Венедіктової.



Натомість те, що стосується анексованого Росією Криму, то прокуратура може кваліфікувати це лише як розграбування національних цінностей на окупованій території. Заступник генпрокурора зауважив, що провадження про фінансування тероризму все ж існують, і зараз вони розслідуються, проте розголосити подробиці щодо них у Венедіктової поки не можуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», разом зі своїм соратником, теж депутатом з ОПЗЖ Тарасом Козаком, готували проект під назвою «Промінь», який мав вербувати українських заробітчан для Росії.