Израиль и Палестина. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154590-izrail-zasypaet-raketami-sektor-gaza-pugauschie-foto.html

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Израиль и Палестина с новой силой обмениваются обстрелами. Теперь армия Израиля использует не только авиацию, но и танки, артиллерию и военные корабли.

В ответ радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая территорию сектора Газа, выпустила по территории Израиля десятки ракет. Об этом пишет BBC.



Сообщается, что армия Израиля сообщила, что ее подразделения ведут военную операцию на территории сектора Газа, подконтрольного ХАМАСу. Армия страны пока не прибегала к наземному вторжению, но израильские военные открыли огонь по целям на севере сектора.

В ответ ХАМАС начал обстреливать ракетами территорию Израиля — от обстрелов пострадали такие города, как Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Явне. Большинство ракет, которые выпускают из сектора Газа, перехватывает израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».

Как известно, начиная с понедельника, Израиль и исламистская группировка ХАМАС обмениваются ударами. С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, а от ракетных обстрелов ХАМАС умерли семь жителей Израиля. Израильская армия сообщила, что нанесла по сектору Газа более 600 ударов, тогда как с территории сектора Газа было запущено более 1 тыс. 700 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция продлится до тех пор, пока не будет восстановлен покой и безопасность Израиля. В то же время военный представитель ХАМАСа ответил, что группировка готова дать Израилю «строгие уроки», если он решит прибегнуть к наземному вторжению. В израильских районах, где живут арабы, начались погромы и беспорядки. Арестованы более 400 человек, внутренние силы безопасности также усилили.

Напомним, ранее мы сообщали, что армия обороны Израиля объявила о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на территорию военных баз в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением Израилем антитеррористической операции «Страж стен» в секторе Газа.

Источник: BBC