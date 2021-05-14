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Израиль и Палестина. Фото: BBC

Израиль засыпает ракетами сектор Газа — пугающие фото

14 мая 2021, 10:15
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Израиль и Палестина с новой силой обмениваются обстрелами. Теперь армия Израиля использует не только авиацию, но и танки, артиллерию и военные корабли.

В ответ радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая территорию сектора Газа, выпустила по территории Израиля десятки ракет. Об этом пишет BBC.

Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBCСообщается, что армия Израиля сообщила, что ее подразделения ведут военную операцию на территории сектора Газа, подконтрольного ХАМАСу. Армия страны пока не прибегала к наземному вторжению, но израильские военные открыли огонь по целям на севере сектора.

Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBCВ ответ ХАМАС начал обстреливать ракетами территорию Израиля — от обстрелов пострадали такие города, как Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и Явне. Большинство ракет, которые выпускают из сектора Газа, перехватывает израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».

Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBCКак известно, начиная с понедельника, Израиль и исламистская группировка ХАМАС обмениваются ударами. С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, а от ракетных обстрелов ХАМАС умерли семь жителей Израиля. Израильская армия сообщила, что нанесла по сектору Газа более 600 ударов, тогда как с территории сектора Газа было запущено более 1 тыс. 700 ракет.

Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBCПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция продлится до тех пор, пока не будет восстановлен покой и безопасность Израиля. В то же время военный представитель ХАМАСа ответил, что группировка готова дать Израилю «строгие уроки», если он решит прибегнуть к наземному вторжению. В израильских районах, где живут арабы, начались погромы и беспорядки. Арестованы более 400 человек, внутренние силы безопасности также усилили.


Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBCНапомним, ранее мы сообщали, что армия обороны Израиля объявила о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на территорию военных баз в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением Израилем антитеррористической операции «Страж стен» в секторе Газа.

Источник: BBC


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