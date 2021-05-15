Билл Гейтс обеднел на 3 млрд долларов после развода

Билл Гейтс. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n154665-bill-geyts-obednel-na-3-mlrd-dollarov-posle-razvoda.html

Ракурс

Билл Гейтс потерял 3 млрд долларов от своего состояния после развода с женой Мелиндой Гейтс.

Экс-жена миллиардера получила эту сумму в виде пакета акций. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Мелинды Гейтс Deere & Co получила от фирмы Билла Гейтса Cascade Investment перевод в акциях, общей стоимостью в 3 млрд долларов. Активы Cascade Investment содержат ценные бумаги, частный и венчурный капитал, энергетику и гостиничный бизнес. Deere & Co является производителем сельскохозяйственной техники, компания стала крупнейшим держателем Cascade Investment.

В пакет акций, которые отныне принадлежит Мелинде Гейтс, входят активы в Канадской национальной железнодорожной компании, а также компаниях Autonation, Coca- Cola Femsa и Grupo Televisa.

Как известно, 56-летняя Мелинда Гейтс начала консультироваться с адвокатами по бракоразводным процессам еще в октябре 2019 года — примерно в то же время, когда дружба Билла Гейтса с Джеффри Эпштейном попала в заголовки газет. Однако она пыталась сохранить брак и боролась со своим желанием расстаться.

Напомним, ранее мы сообщали, что Билл Гейтс разводится — жена американского бизнесмена и основателя корпорации «Майкрософт» (Microsoft) Мелинда Гейтс подала заявление на развод. Также пара в Твиттер объявила о расторжении брака. Гейтсы прожили вместе 27 лет и воспитали троих детей.

Источник: Bloomberg