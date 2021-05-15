Деревянные слоны. Фото: BBC

https://racurs.ua/n154666-derevyannye-slony-ustroili-marsh-pod-rezidenciey-elizavety-ii-foto.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, встречала необычных гостей под Букингемским дворцом.

В субботу утром, 15 мая, 125 деревянных слонов в натуральную величину устроили «марш» на улице Молл, что ведет к королевской резиденции. Об этом пишет BBC.

Деревянные слоны выступили символом мирного сосуществования людей и животных в современном мире. Организовали акцию активисты из природоохранной группы Elephant Family, специализирующейся на защите азиатских слонов от вымирания.



Модели этих величественных животных изготовили коренные народы гор Нилгири на юге Индии, где бок о бок с ними проживают и дикие индийские слоны. В природоохранном фонде отметили, что хотят напомнить людям о необходимости защищать животных и после того, как активность человека вернется на уровень, который был до пандемии.

После акции слонов выставят в лондонских парках, а потом деревянные модели будут выставлены на продажу за 30 тыс. фунтов за каждую фигуру. Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II откажется от самостоятельных рабочих визитов после внезапной смерти своего мужа принца Филиппа. Во время визитов 94-летнюю королеву Великобритании будут сопровождать старшие члены королевской семьи.

Источник: BBC