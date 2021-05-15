США. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n154667-ssha-napravili-ukraine-messedj-jestkoy-lubvi.html

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США направили Украине «месседж жесткой любви» во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Визит стал подтверждением дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Об этом заявил почетный член Атлантического Совета Александр Вершбоу во время онлайн дискуссии Киевского форума.

По его мнению, во время визита четко прозвучало твердое намерение США помогать Украине в защите от агрессии со стороны Российской Федерации, от диверсий и других гибридных проявлений, к которым прибегает РФ ради дестабилизации Украины.

Но, острый аспект этого сигнала заключается в том, что США ожидает от Украины активации реформ и борьбы с коррупцией.

Суть послания заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно. Это так называемый месседж жесткой любви, — заявил Вершбоу.



Он отметил, что в США обеспокоены определенным отсутствием прогресса в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине. Вершбоу отметил, что если США будут оказывать масштабную оборонную помощь, то этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать неспособность Украины бороться с внутренним врагом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд (МВФ) будет служить маркером проведения реформ в области управления и противодействия коррупции, согласно которому США будут определять уровень и качество поддержки Киева, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.