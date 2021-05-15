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Сектор Гази. Фото: Факти
Втекти із сектора Гази хоче понад сотня українців — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n154669-vtekty-iz-sektora-gazy-hoche-ponad-sotnya-ukrayinciv-mzs.htmlРакурс
Сектор Гази, у якому продовжується загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, хочуть залишити понад 120 громадян України.
Дипломати тримають із ними зв’язок. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко, передають «Букви».
Речник МЗС запевнив, що посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути з репатріації українців.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ізраїль продовжує воювати з Палестиною — ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа. Журналісти та працівники ЗМІ встигли евакуюватися до того, як у будівлю поцілила ракета.
Джерело: Букви
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