Вспышка коронавируса в Индии ударит по ценам на чай

Коронавирус в Индии. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154704-vspyshka-koronavirusa-v-indii-udarit-po-cenam-na-chay.html

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Коронавирус в Индии может привести к росту цен на чай, поскольку засуха и рекордное количество больных инфекцией ставят под угрозу сбор урожая в этом году.

Уже сейчас в главном штате Индии по производству чая Ассаме обнаружили вспышку коронавируса на 90 из 800 чайных плантаций. Инфекцию подцепили 500 работников. Об этом пишет Financial Times.

Глава Чайного совета Индии Прабхат Безборуа заявил, что в прошлом году чайные плантации прекрасно сохранились, но в этом году прогнозы хуже. На урожай чая влияет засуха, из-за которой чайные листья быстро увядают. Работники чайных плантаций жалуются на условия труда — они заявляют, что жилые помещения переполнены, а людей заставляют работать в больших группах. Поэтому среди работников очень быстро распространяется коронавирус. Сейчас власти открывают лагеря вакцинации для работников плантаций.

Отмечается, что недавний сбой на индийских плантациях может создать возможность для других производителей, в частности из Шри-Ланки, которые начнут продавать чай большими партиями потребителям. В компании Van Rees, специализирующейся на торговле чаем, заметили, что в Индии удалось собрать за март 47 млн кг чая. Этот показатель выше прошлогоднего, но гораздо меньше 60 млн кг, собранных в марте 2019 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии продолжает активно распространяться, а умерших от инфекции не успевают кремировать. Десятки тел были выброшены на берег священной реки Ганг в северной части страны. Пандемия распространилась на большие сельские районы, переполнив места в местных медицинских учреждениях, крематориях и на кладбищах.

Источник: Financial Times