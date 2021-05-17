Спалах коронавірусу в Індії вдарить по цінах на чай

Коронавірус в Індії. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154704-spalah-koronavirusu-v-indiyi-vdaryt-po-cinah-na-chay.html

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Коронавірус в Індії може призвести до зростання цін на чай, оскільки засуха та рекордна кількість хворих на інфекцію ставить під загрозу збір врожаю цього року.

Вже зараз у головному штаті Індії з виробництва чаю Ассамі виявили спалах коронавірусу на 90 з 800 чайних плантацій. На інфекцію захворіли 500 працівників. Про це пише Financial Times.

Глава Чайної ради Індії Прабхат Безборуа заявив, що торік чайні плантації чудово збереглися, але цього року прогнози значно гірші. На урожай чаю впливає посуха, через яку чайне листя швидко в’яне. Працівники чайних плантацій скаржаться на умови праці — вони заявляють, що житлові приміщення переповнені, а людей змушують працювати у великих групах. Через це серед працівників дуже швидко поширюється коронавірус. Наразі влада відкриває табори вакцинації для працівників плантацій.

Зауважується, що нещодавній збій на індійських плантаціях може створити можливість для інших виробників, зокрема зі Шрі-Ланки, які почнуть продавати чай великими партіями споживачам. У компанії Van Rees, що спеціалізується на торгівлі чаєм, зауважили, що в Індії вдалося зібрати за березень 47 млн кг чаю. Цей показник вищий за тогорічний, але набагато менший від 60 млн кг, зібраних у березні 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії продовжує активно поширюватися, а померлих від інфекції не встигають кремувати. Десятки тіл були викинуті на берег священної річки Ганг у північній частині країни. Пандемія поширилася на великі сільські райони, переповнивши місця в місцевих медичних установах, крематоріях і на кладовищах.

Джерело: Financial Times