Хлопчик після смерті врятував трьох дітей

https://racurs.ua/ua/n154703-hlopchyk-pislya-smerti-vryatuvav-troh-ditey.html

Ракурс

Хлопчик після смерті врятував трьох дітей — батьки дев’ятирічного Джордана Бенкса, який загинув внаслідок удару блискавки під час тренування на футбольному полі, пожертвували його органи для порятунку інших дітей.

Хлопчик загинув 11 травня в британському місті Блекпул. Батько Джордана в Фейсбук розповів про заслуги сина, пише місцеве видання Daily Star.

Минулого вівторка в дитину влучила блискавка, врятувати його не вдалося. За словами батька хлопчика, під час карантину Джордан розніс солодощі 999 працівникам, які вимушено залишилися вдома без роботи. Також дитина пробігла 48 км, щоб зібрати гроші благодійним організаціям, які надають підтримку людям з психічними розладами, після того як його тітка наклала на себе руки.

Завдяки йому троє інших дітей зможуть жити далі; він завжди говорив нам, що хоче допомагати людям, якщо на те є можливість, так що ми переконані, що стати донором — це те, чого б йому хотілося, — зазначив батько хлопця.

Також в публікації Мет Бенкс згадав про любов сина до англійського футбольного клубу «Ліверпуль». Пізніше півзахисник команди Джеймс Мілнер розмістив в соцмережах фотографію Джордана з підписом: «Особливий хлопчик, якого так рано не стало. Спочивай у мирі».

Нагадаємо, в лютому унікальну трансплантацію органів від одного донора чотирьом пацієнтам провели у Львові.

Джерело: Daily Star.