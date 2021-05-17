Мальчик после смерти спас трех детей

https://racurs.ua/n154703-malchik-posle-smerti-spas-treh-detey.html

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Мальчик после смерти спас трех детей — скорбящие родители девятилетнего Джордана Бэнкса, погибшего в результате удара молнии во время тренировки на футбольном поле, пожертвовала его органы для спасения других детей.

Мальчик погиб 11 мая в британском городе Блэкпул. Отец Джордана в Фейсбук рассказал о заслугах сына, пишет местное издание Daily Star.

В прошлый вторник в ребенка попала молния, спасти его не удалось. По словам отца мальчика, во время карантина Джордан разнес сладости 999 рабочим, вынужденно сидевшим дома. Также ребенок пробежал 48 км, чтобы собрать деньги благотворительным организациям, оказывающим поддержку людям с психическим расстройством, после того как его тетя покончила с собой.

Благодаря ему три других ребенка смогут жить дальше; он всегда говорил нам, что хочет помогать людям, если на то есть возможность, так что мы убеждены, что стать донором — это то, чего бы ему хотелось, — отметил отец.

Также в публикации Мэт Бэнкс упомянул о любви мальчика к английскому футбольному клубу «Ливерпуль». Позже полузащитник команды Джеймс Милнер разместил в соцсетях фотографию Джордана с подписью: «Особенный мальчик, которого так рано не стало. Покойся с миром».

Напомним, в феврале уникальную трансплантацию органов от одного донора четырем пациентам провели во Львове.

Источник: Daily Star