Уникальную трансплантацию органов от одного донора четырем пациентам провели во Львове — трансплантация органов

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Уникальную трансплантации органов от одного донора четырем пациентам провели во Львове.

Об этом 11 февраля сообщила в Фейсбук пресс-служба Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

6.30 утра. В длинном коридоре операционного блока почтить память пациентки собрались медики нескольких служб. Они провожают женщину, которая идет из жизни, но одновременно спасает еще четыре, — рассказывает пресс-служба Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Как отмечают медики, после этого начался 16-часовой процесс трансплантации сердца, печени и почек. К проведению операций были привлечены около 40 медицинских работников из разных медицинских бригад, а также из Института сердца и Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

6 февраля к нам с головокружением и потерей сознания поступила 45-летняя львовянка. Разрыв аневризмы, многочисленные попытки целой команды спасти женщину — ее состояние прогрессивно ухудшалось. После длительной борьбы, ей констатировали смерть мозга. Родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней, — пояснили врачи.

Медики провели трансплантацию сердца 22-летнему реципиенту Василию. Почку получила 36-летняя мама двух маленьких детей Оксана. Еще одну почку — 34-летний отец двух маленьких детей Ярослав. Печень получила 48-летняя Галина, мама троих детей.