Унікальну трансплантацію органів від одного донора чотирьом пацієнтам провели у Львові — трансплантація органів

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Унікальну трансплантацію органів від одного донора чотирьом пацієнтам провели у Львові.

Про це 11 лютого повідомила у Фейсбук прес-служба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

6.30 ранку. В довгому коридорі операційного блоку для вшанування пам’яті пацієнтки зібралися медики кількох служб. Вони проводжають жінку, котра йде із життя, але водночас рятує ще чотири інших, — розповідає прес-служба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Як зазначають медики, після цього розпочався 16-годинний процес трансплантації серця, печінки та нирок. До проведення операцій було залучено близько 40 медичних працівників з різних медичних бригад, а також з Інституту серця та Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

6 лютого до нас із запамороченням та втратою свідомості поступила 45-річна львів’янка. Розрив аневризми, численні спроби цілої команди врятувати жінку — її стан прогресивно погіршувався. Після тривалої боротьби, їй констатували смерть мозку. Рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів задля порятунку інших життів, — пояснили лікарі.

Медики здійснили трансплантацію серця 22-річному реципієнту Василю. Нирку отримала 36-річна мама двох маленьких дітей Оксана. Ще одну нирку — 34-річний батько двох маленьких дітей Ярослав. Печінку отримала 48-річна Галина, мама трьох дітей.