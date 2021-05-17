Катастрофа ан-26. Фото: УП

https://racurs.ua/n154702-katastrofa-an-26-opublikovany-zapisi-poslednih-slov-pilotov.html

Ракурс

Катастрофа Ан-26, которая произошла под Чугуевом 25 сентября 2020 года, унесла жизни 26 военнослужащих.

За штурвалом находился командир экипажа Богдан Кишеня и два курсанта, которые пилотировали самолет по очереди, с позывными 97 и 99. Об этом сообщает «ТСН».

Когда курсантам дали разрешение на взлет, бортмеханик сказал что-то о закрылках, и добавил, что есть проблемы с левым двигателем. Поднявшись в небо экипаж понял, что левый двигатель работал всего на 40% мощности, и самолет начал терять скорость. Когда о падении сообщили руководителю полетов, через семь минут он ответил: «Посадку разрешаю». Из разговоров экипажа понятно, что поломка была обнаружена уже в воздухе. И справиться с ней самостоятельно летчики не смогли.

25 сентября 2020, 20:44

Командир экипажа: «Добавляй, добавляй!»

Бортовой техник: «Добавляю!»

Командир экипажа: «флюг, бл ** ь!»

Бортовой техник: «флюг левый. В флюгер… Управление как?»

Командир экипажа: «Никак!!!»

Самолет упал с высоты 17 м и взорвался. До посадочной полосы борт не долетел 1 тыс. 100 метров. Погибли 26 человек. Последние их слова были о том, что надо флюгировать, но пилоты осознавали, что не справляются.

Напомним, ранее мы сообщали, что катастрофа Ан-26 в Харьковской области привела к гибели курсантов и двух офицеров, и могла унести жизни еще двух молодых ребят. По счастливой случайности они избежали полета в этот день.

Источник: ТСН