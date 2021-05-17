Катастрофа Ан-26. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154702-katastrofa-an-26-opublikovani-zapysy-ostannih-sliv-pilotiv.html

Ракурс

Катастрофа Ан-26, яка сталася під Чугуєвом 25 вересня 2020 року, забрала життя 26 військовослужбовців.

За штурвалом сидів командир екіпажу Богдан Кишеня і два курсанти, які пілотували літак по черзі, з позивними 97 і 99. Про це повідомляє «ТСН».

Коли курсантам дали дозвіл на зліт, бортмеханік сказав щось про закрилки, і додав, що є проблеми з лівим двигуном. Піднявшись у небо екіпаж зрозумів, що лівий двигун працював усього на 40% потужності, і літак почав втрачати швидкість. Коли про падіння повідомили керівнику польотів, через сім хвилин він відповів: «Посадку дозволяю». З розмов екіпажу зрозуміло, що поломка була виявлена вже в повітрі. І впоратися з нею самостійно льотчики не змогли.

25 вересня 2020 року, 20:44

Командир екіпажу: «Додай, додавай!»

Бортовий технік: «Додаю!»

Командир екіпажу: «флюг, бл**ь!»

Бортовий технік: «флюг лівий. У флюгер… управління як?»

Командир екіпажу: «Ніяк!!!»

Літак впав із висоти 17 м і вибухнув. До посадкової смуги борт не долетів 1 тис. 100 метрів. Загинули 26 осіб. Останні їхні слова були про те, що треба флюгувати, але пілоти усвідомлювали, що не можуть впоратися із ситуацією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що катастрофа Ан-26 в Харківській області привела до загибелі курсантів і двох офіцерів, і могла забрати життя ще двох молодих хлопців. Завдяки щасливому збігу обставин вони уникли польоту в цей день.

Джерело: ТСН