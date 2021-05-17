Ізраїль і сектор Гази обмінялись ракетними атаками, загинули десятки людей. Фото: EPA

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Ізраїль та Палестина з новою силою обмінюються обстрілами. Офіційні особи Палестини в Газі заявили, що неділя була найбільш смертоносним днем ​​з початку нинішніх боїв з Ізраїлем.

В результаті останніх ударів ізраїльської авіації по сектору Газа загинули понад 40 осіб, повідомляє BBC.

Армія Ізраїлю заявляє, що за останній тиждень палестинські бойовики випустили по Ізраїлю понад 3 тис. ракет. Про нові жертви місцева влада не повідомляла, але відомо, що 10 жителів Ізраїлю, серед яких двоє дітей, загинули за тиждень бойових дій.

Мільйони ізраїльтян ховалися в безпечних кімнатах чи бомбосховищах, коли спрацьовували сирени, що попереджували про обстріли. Палестинці також намагалися вжити заходів безпеки, але в густо заселеному секторі Газа з браком ресурсів багатьом не було куди подітися.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що подальші бойові дії можуть привести регіон в «нездоланну кризу» і закликав «негайно покласти край жахливому насильству». А ще в ООН попередили про брак палива в Газі, що може привести до відключення електрики в лікарнях.

У понеділок ізраїльські військові літаки завдали 80 повітряних ударів по декількох районах міста Газа. Це сталося після того, як бойовики ХАМАС випустили залп ракет по південній частині Ізраїлю.

За даними міністерства охорони здоров’я, що контролюється ХАМАС, загальна кількість загиблих у Газі зараз становить 188 осіб, серед них — 55 дітей і 33 жінки, при цьому 1 тис. 230 осіб отримали поранення. Ізраїль заявляє, що серед загиблих — десятки бойовиків.

Нагадаємо, сектор Гази, у якому продовжується загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, хочуть залишити понад 120 громадян України.

Джерело: BBC