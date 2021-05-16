Палестина та Ізраїль повідомили кількість жертв конфлікту в секторі Гази

Палестина та Ізраїль повідомили кількість жертв конфлікту. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n154680-palestyna-ta-izrayil-povidomyly-kilkist-jertv-konfliktu-v-sektori-gazy.html

Ракурс

Збройний конфлікт у секторі Гази, який триває вже майже тиждень, загинули 149 палестинців.

Серед загиблих — 41 дитина. За останню добу загинули четверо палестинців. Міністерстві охорони здоров’я Палестини заявили, що щонайменше четверо палестинців були вбиті внаслідок нових ударів по Газі. Про це 16 травня повідомляє BBC.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю у Twitter повідомила про 10 загиблих ізраїльтян, в тому числі двох дітей. Зазначається, що вночі 15 травня ХАМАС запустив приблизно 120 ракет у бік Ізраїлю. При цьому близько 11 з них навіть не долетіли до лінії зіткнення і впали на території сектору Гази.

Як відомо, 10 травня з сектору Газа обстріляли територію Ізраїлю, а ізраїльтяни відповіли вогнем у відповідь. Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, що сектор Гази, у якому продовжується загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, хочуть залишити понад 120 громадян України. Дипломати тримають із ними зв’язок.

Джерело: ВВС