Палестина и Израиль сообщили число жертв конфликта в секторе Газа

Палестина и Израиль сообщили количество жертв конфликта. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n154680-palestina-i-izrail-soobschili-chislo-jertv-konflikta-v-sektore-gaza.html

Ракурс

Вооруженный конфликт в секторе Газа, который длится уже почти неделю, погибли 149 палестинцев.

Среди погибших — 41 ребенок. За последние сутки погибли четыре палестинца. В Министерстве здравоохранения Палестины заявили, что по меньшей мере четыре палестинца были убиты в результате новых ударов по Газе. Об этом 16 мая сообщает BBC.

Тем временем Армия обороны Израиля в Twitter сообщила о 10 погибших израильтян, в том числе двух детей. Отмечается, что ночью 15 мая ХАМАС запустил примерно 120 ракет в сторону Израиля. При этом около 11 из них даже не долетели до линии соприкосновения и упали на территории сектора Газа.

Как известно, 10 мая из сектора Газа обстреляли территорию Израиля, а израильтяне ответили огнем в ответ. С тех пор между Израилем и сектором Газы продолжаются активные боевые действия.

Напомним, что сектор Газа, в котором продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной, хотят оставить более 120 граждан Украины. Дипломаты держат с ними связь.

Источник: ВВС