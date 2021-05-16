Конфликт между Палестиной и Израилем. Фото: BBC

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Израильско-палестинский конфликт не прекращается — минувшей ночью из сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет.

С 00.09 до 00.12 периодически срабатывали сирены в Тель-Авиве и окрестностях. Хотя и работала система противоракетной обороны «Железный купол», все же были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля. Одновременно Палестина обстреляла города и поселки юга страны. Об этом сообщает издание newsru.co.il.

Всего за 10 мин из Газы были выпущены сотни ракет. Зафиксировано падение ракеты возле Ган Явне, но никто не пострадал. Осколки ракет упали в других районах.

В ответ Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по дому командира батальона ХАМАС Халеда Манамари. В Армии обороны Израиля сообщили, что израильские ВВС также атаковали дома двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа.

На фоне конфликта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление. Как пишет Associated Press со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа.

Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые невыборочные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой, — подчеркнул Дюжаррик.



Напомним, 15 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Журналисты и работники СМИ успели эвакуироваться до того, как в здание попала ракета.

Источники: Associated Press, newsru.co.il