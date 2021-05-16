АЗС WOG. Фото: WOG в Facebook

https://racurs.ua/n154673-ukrainskie-seti-azs-priostanavlivaut-prodaju-premialnogo-topliva-detali.html

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Автозаправочные сети WOG и ОККО решили приостановить продажу премиального топлива на своих АЗС.

Сеть ОККО с 15 мая приостановила реализацию топлива Pulls 95 и Pulls Diesel. В компании пояснили, что такое решение приняли потому, что продажа топлива этих марок по цене, которую правительство установило на май, является убыточной для сети. Об этом компания сообщила на собственной странице в Facebook.

За информацией о дальнейших решениях АЗК ОККО следите на заправках, на официальном сайте и в соцсетях компании, — говорится в сообщении.

А сеть АЗК WOG из-за решения Кабинета министров о государственном регулировании цен на топливо заявила, что «вынуждена прекратить» реализацию премиального топлива 95 Mustang и ГП+ Mustang.

Как известно, сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО являются одними из крупнейших в Украине. Каждая сеть насчитывает более 400 АЗС.

Напомним, 14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым установил предельный уровень торговой надбавки до средней цены дизтоплива (7 грн/л) и бензина (5 грн/л). В правительстве отметили, что государственное регулирование цен на бензин будет временным — на время действия карантина.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения горючего. Специалисты министерства подсчитали, что по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 л дизтоплива в Украине составляет 20,89 грн/л, а бензина — 25,22 грн/л.