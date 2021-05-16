АЗС WOG. Фото: WOG у Facebook

https://racurs.ua/ua/n154673-ukrayinski-mereji-azs-pryzupynyaut-prodaj-premialnogo-palnogo-detali.html

Ракурс

Автозаправні мережі WOG і ОККО вирішили призупинити продаж преміального пального на своїх АЗС.

Мережа ОККО з 15 травня призупинила реалізацію пального Pulls 95 та Pulls Diesel. У компанії пояснили, що таке рішення прийняли тому, що продаж пального цих марок за ціною, яку уряд встановив на травень, є збитковою для мережі. Про це компанія повідомила на власній сторінці у Facebook.

За інформацією про подальші рішення АЗК ОККО слідкуйте на заправках, на офіційному сайті та в соцмережах компанії, — йдеться в повідомленні.

А мережа АЗК WOG через рішення Кабінету міністрів про державне регулювання цін на пальне заявила, що «змушена припинити» реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.

Як відомо, мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО є одними з найбільших в Україні. Кожна мережа налічує понад 400 АЗС.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою встановив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/л) і бензину (5 грн/л). В уряді наголосили, що державне регулювання цін на бензин буде тимчасовим — на час дії карантину.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та дизпалива шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення пального. Фахівці міністерства підрахували, що станом на 14 травня 2021 року середня ціна 1 л дизпалива в Україні становить 20,89 грн/л, а бензину — 25,22 грн/л.