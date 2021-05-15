16 травня відзначають День пам’яті жертв політичних репресій

Свято завтра. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n154672-16-travnya-v-ukrayini-vidznachaut-den-pam-yati-jertv-politychnyh-represiy.html

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День пам’яті жертв політичних репресій в Україні відзначають 16 травня. Спочатку цей день з’явився в країні наприкінці 1990-х років і мав назву «День пам’яті жертв голодомору», відображаючи у своєму формулюванні один із найтяжчих злочинів проти людяності.

Відзначався він у четверту суботу листопада, але згодом цей пам’ятний день був перейменований і став називатися «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій». Згодом його відокремили від Дня пам’яті жертв голодомору та перенесли на третю неділю травня.

Метою свята є належне вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, спричинених насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродженням національної пам’яті, утвердженням нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людяності.

Як відомо, 2 червня 1937 року було ухвалено постанову Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи», відповідно до якої 5 серпня 1937 року вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, який поклав початок масовим репресіям. Уже до середини листопада 1938 року без суду було винесено 681 тис. 692 смертних вироків, які виконувалися негайно. Понад 1,7 млн людей було відправлено в табори.

Згідно з розсекреченими архівами й документами СБУ, в Україні з 1935 року по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн 800 тис. людей. Близько 16,5 тис. осіб було розстріляно тільки в 1937 році.