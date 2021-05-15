16 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий

Праздник завтра. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n154672-16-maya-otmechaut-den-pamyati-jertv-politicheskih-repressiy.html

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День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают 16 мая. Сначала этот день памяти появился в стране в конце 1990-х годов и назывался «День памяти жертв голодомора», отражая в своей формулировке одно из самых тяжелых преступлений против человечности.

Отмечался он в четвертую субботу ноября, но впоследствии этот памятный день был переименован и стал называться «День памяти жертв голодомора и политических репрессий». Впоследствии его отделили от Дня памяти жертв голодомора и перенесли на третье воскресенье мая.

Целью праздника является почтение памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии, возрождением национальной памяти, утверждением нетерпимости к любым проявлениям насилия против человечности.

Как известно, 2 июня 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Об антисоветских элементах», согласно которому 5 августа 1937 года вышел приказ НКВД СССР № 0044, положивший начало массовым репрессиям. Уже к середине ноября 1938 года без суда было вынесено 681 тыс. 692 смертных приговоров, которые выполнялись немедленно. Более 1,7 млн человек были отправлены в лагеря.

Согласно рассекреченным архивам и документам СБУ, в Украине с 1935 года по 1951 год жертвами раскулачивания стали более 2 млн 800 тыс. человек. Около 16,5 тыс. человек было расстреляно только в 1937 году.