Сайгак. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154671-stau-redchayshih-antilop-ubila-molniya-v-kazahstane-foto.html

Ракурс

Стаю сайгаков убила молния в Казахстане. Около 350 животных, которые находятся под угрозой исчезновения, были найдены мертвыми в Западно-Казахстанской области в пятницу, 14 мая.

Тела мертвых животных в степи обнаружили сельские жители. Об этом сообщает France 24.

Трагедия произошла в тот момент, когда сайгаки обзаводятся потомством, поэтому редкий вид животных может стать вымирающим. В списке Международного союза охраны природы (МСОП) сайгаки уже отнесены к пяти видам антилоп, которые оказались на грани исчезновения. В настоящее время популяция этих животных составляет около 124 тыс. взрослых особей. Большинство сайгаков обитают на территории Казахстана, а также водятся в Калмыкии и Монголии.





Отметим, что в 2015 году около 200 тыс. этих редкостных антилоп вымерли, что составило более половины общей популяции в то время. Ученые установили, что животные погибли от бактериальной инфекции, которая быстро распространилась в необычно теплых и влажных условиях.

Во время авиаучета, проведенного в Казахстане в 2019 году, было установлено, что популяция сайгаков превышала 330 тыс. особей. Животных незаконно истребляют из-за спроса на рога, применяемые в традиционной китайской медицине.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Индии стадо из 18 слонов погибло в результате ударов молний. Инцидент произошел в заповеднике Кандолим в городе Нагаон северо-восточного штата Ассам. Животных обнаружили жители расположенного рядом села.

Источник: France 24