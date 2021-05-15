Сайгаки. Фото: IStock

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Ракурс

Зграю сайгаків вбила блискавка в Казахстані. Близько 350 тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, були знайдені мертвими в Західно-Казахстанській області в п’ятницю, 14 травня.

Тіла загиблих тварин в степу виявили сільські жителі. Про це повідомляє France 24.

Трагедія сталася в той момент, коли сайгаки заводять потомство, тому рідкісний вид тварин може стати таким, що вимирає. У списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) сайгаки вже віднесені до п’яти видів антилоп, які опинилися на межі зникнення.



Нині популяція цих тварин становить близько 124 тис. дорослих особин. Більшість сайгаків мешкають на території Казахстану, а також водяться в Калмикії та Монголії.

Зазначимо, що у 2015 році близько 200 тис. цих рідкісних антилоп вимерли, що склало більш ніж половину від загальної популяції на той час. Вчені встановили, що тварини загинули від бактеріальної інфекції, яка швидко поширилася в незвично теплих і вологих умовах.

Під час авіаперевірок, проведених в Казахстані у 2019 році, було встановлено, що популяція сайгаків перевищувала 330 тис. особин. Тварин незаконно винищують через попит на роги, які застосовуються в традиційній китайській медицині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Індії стадо з 18 слонів загинуло внаслідок ударів блискавок. Інцидент стався в заповіднику Кандолім в місті Нагаон північно-східного штату Ассам. Тварин виявили жителі розташованого поруч села.

Джерело: France 24