Столтенберг. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n154670-tysk-na-rosiu-ne-poslablyatymut-nato.html

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Російська Федерація поводить себе агресивно, через що економічний тиск на неї не послаблятимуть.

Москва продовжує уникати діалогу з іншими країнами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені, — заявив Столтенберг.

Генсек НАТО згадав про ситуацію в Україні та Грузії, а також про арешт російського опозиціонера Олексія Навального, та заявив, що Захід планує зберігати санкції та економічний тиск, однак демонструватиме готовність до переговорів та діалогу, якщо Росія наважиться на такий крок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін, президент країни-агресора, поскаржився, що Україна перетворюється в «антипода Росії». За його словами, в Україні нині відбувається «зачистка» політичного поля й закриття загальнонаціональних ЗМІ. Також президент країни-окупанта згадав і про свого кума Віктора Медведчука, на якого вдягнули електронний браслет.

Джерело: Deutsche Welle