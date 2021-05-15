Столтенберг. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n154670-davlenie-na-rossiu-oslablyat-ne-budut-nato.html

Ракурс

Российская Федерация ведет себя агрессивно, поэтому экономическое давление на нее продолжится.

Москва избегает диалога с другими странами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО вспомнил о ситуации в Украине и Грузии, а также об аресте российского оппозиционера Алексея Навального, и заявил, что Запад планирует сохранять санкции и экономическое давление, однако в то же время демонстрирует готовность к переговорам и диалогу, если Россия решится на такой шаг.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин, президент страны-агрессора, пожаловался, что Украина превращается в «антипод России». По его словам, в Украине сейчас происходит «зачистка» политического поля и закрытие общенациональных СМИ. Также президент страны-оккупанта вспомнил о своем куме Викторе Медведчуке, на которого надели электронный браслет.

Источник: Deutsche Welle