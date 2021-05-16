Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154674-obstrily-izrayilu-za-desyat-hvylyn-hamas-vypustyv-sotni-raket-video.html

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Ізральсько-палестинський конфлікт не припиняється — минулої ночі з сектора Гази по Ізраїлю були випущені сотні ракет.

З 00.09 до 00.12 періодично спрацьовували сирени в Тель-Авіві та околицях. Хоча й працювала система протиракетної оборони «Залізний купол», все ж були чутні десятки вибухів у центральних районах Ізраїлю. Одночасно Палестина обстріляла міста і селища півдня країни. Про це повідомляє видання newsru.co.il.

Загалом за 10 хв з Гази були випущені сотні ракет. Зафіксовано падіння ракети біля Ган Явне, але ніхто не постраждав. Осколки ракет впали в інших районах.

У відповідь Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по будинку командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що ізраїльські ВПС також атакували будинки двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу.

На тлі конфлікту генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив заяву. Як пише Associated Press із посиланням на офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка, Гутерріш висловив стурбованість авіаударом, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в секторі Гази.

Генеральний секретар нагадує всім сторонам, що будь-які невибіркові удари по цивільним особам і структурам ЗМІ порушують міжнародне право і повинні бути відвернені будь-якою ціною, — наголосив Дюжаррік.



Нагадаємо, 15 травня ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в секторі Газа. Журналісти та працівники ЗМІ встигли евакуюватися до того, як у будівлю поцілила ракета.

Джерела: Associated Press, newsru.co.il