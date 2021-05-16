Фото: mil.in.ua

https://racurs.ua/n154679-patrulnyy-korabl-korolevskogo-flota-velikobritanii-napravlyaetsya-v-chernoe-more.html

Ракурс

Патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent направляется в Черное море.

По состоянию на 9.00 16 мая корабль класса River Batch 2 подходил к проливу Босфор. OPV Trent — новый корабль, который принят в состав королевского флота в августе 2020 года. Об этом сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников — именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков, — написал он.

По информации «Украинского милитарного портала», длина корабля класса River Batch 2 составляет 90 м, ширина — 13 м, водоизмещение — около 2 тыс. т, максимальная скорость — 24 узла, дальность плавания — 5 тыс. 500 морских миль, экипаж — 60 человек, автономность — 35 суток. Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка компании MSI-Defence Systems и две установки Mk.44. Площадка позволяет принимать вертолеты «Merlin». Также на корабле предусмотрены места для размещения подразделения морской пехоты численностью до 50 человек.

Напомним, 10 мая в Одессу зашел американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton. Он стал первым катером береговой охраны США, который вошел в Черное море за последние 13 лет. Ранее в акваторию Черного моря в 2008 году заплывал катер USCGC Dallas.

Источник: «Украинский милиарный портал»