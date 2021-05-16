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https://racurs.ua/ua/n154679-patrulnyy-korabel-korolivskogo-flotu-velykoyi-brytaniyi-pryamuie-v-chorne-more.html

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Патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії OPV Trent прямує в Чорне море.

Станом на 9.00 16 травня корабель класу River Batch 2 підходив до протоки Босфор. OPV Trent — новий корабель, який прийнятий до складу королівського флоту в серпні 2020 року. Про це повідомив керівник проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на власній сторінці у Facebook.

Цікавий та вірний тренд вже помітний серед наших союзників — саме патрульні кораблі та патрульні операції із захисту судноплавства між Босфором та портами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей нам потрібні сьогодні для блокування частини ризиків, — написав він.

За інформацією «Українського мілітарного порталу», довжина корабля класу River Batch 2 складає 90 м, ширина — 13 м, водотоннажність — близько 2 тис. т, максимальна швидкість — 24 вузли, дальність плавання — 5 тис. 500 морських миль, екіпаж — 60 осіб, автономність — 35 діб. Озброєння складають одна 30-мм артилерійська установка компанії MSI-Defence Systems і дві установки Mk.44. Майданчик дозволяє приймати вертольоти «Merlin». Також на кораблі передбачені місця для розміщення підрозділу морської піхоти чисельністю до 50 осіб.

Нагадаємо, 10 травня в Одесу зайшов американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton. Він став першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море за останні 13 років. Раніше в акваторію Чорного моря у 2008 році запливав катер USCGC Dallas.

Джерело: «Український міліарний портал»