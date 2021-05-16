Смартфони почали замінювати людям дім. Фото: gagadget.com

https://racurs.ua/ua/n154678-smartfony-pochaly-zaminuvaty-ludyam-dim-brytanski-vcheni.html

Ракурс

Смартфони перетворюються із звичайного засобу для спілкування в повноцінні «будинки» для людей.

Сучасні ґаджети володіють величезною кількістю функцій, дозволяючи залишатися на зв’язку з рідними, отримувати медичні послуги, читати новини, дивитися відео тощо. Незважаючи на безмежні можливості, для багатьох смартфони перетворилися на «місце проживання», яке люди постійно носять за собою. Відповідний висновок зробили дослідники з Університетського коледжу Лондона, після того, як 16 місяців спостерігали та опитували користувачів смартфонів у дев’яти країнах, включаючи Італію, Чилі та Камерун. Про це повідомляє 4PDA.

Науковці бачать проблему в тому, що люди більше уваги приділяють віртуальному світові й нехтують оточуючими. Подібне явище дослідники назвали «смертю близькості», яке викликає у оточуючих розчарування і навіть образу. Як наслідок, навіть за одним столом люди залишаються самотніми у фізичному, емоційному і соціальному плані. А деякі особи намагаються за допомогою смартфону сховатися від проблем і самих себе.

У будь-який момент, будь то під час їжі, зустрічі або іншої спільної діяльності, людина, з якою ми разом, може просто зникнути, «пішовши додому» зі своїм смартфоном, — кажуть науковці.



Нагадаємо, вчені з’ясували, що коли людина дивиться в смартфон, половина людей поблизу починають перевіряти свої телефони протягом 30 секунд. Така реакція відбувається через те, що ми імітуємо поведінку один одного, не усвідомлюючи цього. Вчені називають це «ефектом хамелеона».

Джерело: 4PDA