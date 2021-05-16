SpaceX успішно вивела на орбіту півсотні супутників Starlink. Фото: slashgear.com

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Ракурс

Компанія SpaceX (Спейс Ікс) 16 травня запустила ракету-носій Falcon 9 (Фалькон) із 52 супутниками Starlink (Старлінк).

Також ракета вивела на орбіту два супутники компаній Capella Space і Tyvak-0130. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида о 1.56 за київським часом. Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

У компанії повідомили, що перший ступінь ракети-носія успішно приземлився на платформу, розташовану в Атлантичному океані.

Попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся на початку травня.

Як відомо, компанія SpaceX розвиває проект глобального супутникового інтернету Starlink і доставляє в космос мікросупутники своєю ракетою «Фалькон». У Маска зазначали, що система Starlink забезпечує швидкість інтернету у 100 Мбіт/с.

Нагадаємо, 24 квітня пілотований корабель Crew Dragon 2 приватної американської компанії SpaceX Ілона Маска успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Космічний човник завіз на орбіту чотирьох астронавтів.