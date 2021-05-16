Про необхідність повторної COVID-вакцинації заявили експерти. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 доведеться робити повторно.

Експерти Постійної комісії з вакцинації (STIKO) Німеччини вважають високою ймовірність того, що громадянам доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу. Про це повідомляє видання DW.

На думку фахівців-вакцинологів, другий етап масової вакцинації людям може знадобитися у 2022 році.

Вірус не піде від нас. Тому нинішні щеплення від коронавірусу будуть не останніми. Треба бути готовими до того, що в наступного року, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення, — заявив глава STIKO Томас Мертенс.

Експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров’я, колишній епідеміолог Карл Лаутербах зазначив, що імунний захист після щеплення тримається півроку. Він теж вважає, що повторна вакцинація може знадобитися.

Також фахівці не виключають, що через нові штами коронавірусу доведеться робити щеплення оновленими препаратами.

Нагадаємо, в Україні від початку вакцинальної кампанії вже щеплено 939 тис. 238 людей. Завершили вакцинацію двома дозами 17 тис. 86 українців. За минулу добу, 15 травня, вакцину отримали6 тис. 164 особи.