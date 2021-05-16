О необходимости повторной COVID-вакцинации заявили эксперты. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Прививку от коронавирусной болезни COVID-19 придется делать повторно.

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) Германии считают высокой вероятность того, что гражданам придется повторять курс двойных прививок от коронавируса. Об этом сообщает издание DW.

По мнению специалистов-вакцинологов, второй этап массовой вакцинации людям может понадобиться в 2022 году.

Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в следующем году, возможно, всем нам придется освежить прививку, — заявил глава STIKO Томас Мертенс.

Эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунная защита после прививки держится полгода. Он тоже считает, что повторная вакцинация может потребоваться.

Также специалисты не исключают, что из-за новых штаммов коронавируса придется делать прививки обновленными препаратами.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании уже привито 939 тыс. 238 людей. Завершили вакцинацию двумя дозами 17 тыс. 86 украинцев. За минувшие сутки, 15 мая, вакцину получили 6 тыс. 164 человека.