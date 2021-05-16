Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

https://racurs.ua/n154675-koronavirus-v-ukraine-bolee-3-tys-novyh-bolnyh-i-2-tys-gospitalizirovannyh.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки в Украине подхватили 3 тыс. 620 человек.

Среди больных — 172 ребенка и 60 медработников. В больницы вчера попали 2 тыс. 208 человек, а 133 украинца умерли от болезни и ее осложнений. Выздороветь смогли 7 тыс. 921 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области — 530 больных. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за время пандемии заболели 2 млн 153 тыс. 864 украинца, а выздоровели 1 млн 857 тыс. 724 человека. Зафиксировано 48 тыс. 75 летальных исходов.

Прививки вчера получили 6 тыс. 164 человека. А с начала вакцинальной кампании уже привито 939 тыс. 238 человек. Завершили вакцинацию двумя дозами 17 тыс. 86 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 137 случаев/ 336 прививок;

Винницкая область — 62 случая / 238 прививок;

Волынская область — 100 случаев / 165 прививок;

Днепропетровская область — 530 случаев/ 131 прививка;

Донецкая область — 260 случаев / 189 прививок;

Житомирская область — 126 случаев/ 201 прививка;

Закарпатская — 22 случая / 80 прививок;

Запорожская область — 115 случаев/ 84 прививки;

Ивано-Франковская область — 87 случаев/ 281 прививка;

Киевская область — 277 случаев / 339 прививок;

Кировоградская область — 49 случаев / 196 прививок;

Луганская область — 21 случай / 100 прививок;

Львовская область — 113 случаев/ 302 прививки;

Николаевская область — 131 случай / 135 прививок;

Одесская область — 231 случай/ 482 прививки;

Полтавская область — 90 случаев / 371 прививка;

Ровенская область — 115 случаев/ 171 прививка;

Сумская область — 172 случая/ 244 прививки;

Тернопольская область — 118 случаев / 248 прививок;

Харьковская область — 182 случая / 400 прививок;

Херсонская область — 194 случая/ 392 прививки;

Хмельницкая область — 138 случаев / 288 прививок;

Черкасская область — 106 случаев / 57 прививок;

Черновицкая область — 74 случая / 436 прививок;

Черниговская область — 170 случаев/ 298 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 14 мая в Украине COVID-19 обнаружили у почти 6,8 тыс. человек. Министерство здравоохранения сообщало о 322 летальных исходах в результате COVID-19.