Коронавирус инфицировал 6,8 тыс. человек, умерли - 322

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Ракурс

Коронавирус в Украине официально подтвердили у 2 млн 150 тыс. Человек. Суточный прирост по состоянию на утро 15 мая составил почти 6,8 тыс. человек. Министерство здравоохранения сообщает о 322 летальных случаях в результате COVID-19.

6 тыс. 796 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработники, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Также за минувшие сутки пришлось госпитализировать 2 тыс. 197 человек, победили болезнь свыше 17 тыс. украинцев.

По данным главы Минздрава, вчера было сделано 76 тыс. 496 тестов методами ПЦР и ИФА, а также с помощью исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии коронавируса в Украине умерли 47 тыс. 942 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (544),

Харьковской области (630),

Днепропетровской области (518),

Донецкой области (480),

Львовской области (432).



В течение последних суток вакцину против COVID-19 получили 23 тыс. 638 украинцев. Всего привито 936 тыс. 499 человек.