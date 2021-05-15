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Коронавірус інфікував 6,8 тис. осіб, померли — 322

Коронавірус інфікував 6,8 тис. осіб, померли — 322 (ІНФОГРАФІКА)

15 тра 2021, 08:45
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Коронавірус в Україні офіційно підтвердили у 2 млн 150 тис. осіб. Добовий приріст станом на ранок 15 травня становить майже 6,8 тис. осіб. Міністерство охорони здоров’я повідомляє про 322 летальних випадки внаслідок COVID-19.

6 тис. 796 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбук.

Також за минулу добу довелося госпіталізувати 2 тис. 197 осіб, перемогли хворобу понад 17 тис. українців.

За даними глави МОЗ, вчора було здійснено 76 тис. 496 тестувань методами ПЛР та ІФА, а також за допомогою досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 47 тис. 942 особи.

Кількість зайнятих ліжок у лікарнях / РНБО

Кількість зайнятих ліжок у лікарнях / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві (544),

  • Харківській області (630),

  • Дніпропетровській області (518),

  • Донецькій області (480),

  • Львівській області (432).


Впродовж останньої доби вакцину проти COVID-19 отримали 23 тис. 638 українців. Загалом щеплено 936 тис. 499 осіб.

Джерело: Ракурс


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