15 років за шпигунство для РФ отримав екс-спецназівець США

https://racurs.ua/ua/n154645-15-rokiv-za-shpygunstvo-dlya-rf-otrymav-eks-specnazivec-ssha.html

Ракурс

Шпигунство для Росії обернулося для колишнього американського спецназівця 46-річного Пітера Деббінса з Вірджинії 15 роками тюрми. Відповідне рішення ухвалив окружний суддя США Клод Хілтон.

Суд отримав рукописне визнання, в якому Деббінс писав, що у 1997 році він передав російській розвідці підписану заяву, де було вказано: «я хочу служити Росії». Таким чином він нібито прагнув «звільнити росіян від деспотичного уряду». Проте екс-спецназівець надавав Кремлю докладну інформацію про діяльність свого підрозділу за кордоном, розкривав імена побратимів по службі, пише АР.

Розвідка РФ дала йому кодове ім’я «Ікар Лєсніков». У 2008 році він побував в Росії і передав дані про діяльність колишнього елітного спецназу в Грузії і Азербайджані. Деббінс отримав номінальну плату за свою інформацію, хоча спочатку він відмовився від пропозиції про виплату 1 тис. дол. готівкою. На одній із зустрічей він узяв як оплату пляшку коньяку і російську військову форму.

Прокурори домагалися 17-річного терміну ув’язнення для Деббінса. Обвинувачення наголошувало на руйнівних наслідках ситуації, за якої солдат погодився зрадити власну країну.

Росія успішно розмістила призовника-шпигуна в елітному спецназі армії США, що є пропагандистською перемогою Росії за рахунок репутації спецназу, — зазначили прокурори Томас Тракслер і Джеймс Трамп.



Відносини Деббінса з російською розвідкою датуються 1996 роком і тривали 15 років. Він вступив на службу в армію у 1998 році і до того часу вже письмово зобов’язався служити росіянам.

Джерело: АР.