15 лет за шпионаж для РФ получил экс-спецназовец США

https://racurs.ua/n154645-15-let-za-shpionaj-dlya-rf-poluchil-eks-specnazovec-ssha.html

Ракурс

Шпионаж для России обернулся для бывшего американского спецназовца — 46-летнего Питера Деббинса из Вирджинии — 15 годами тюрьмы. Соответствующее решение принял окружной судья США Клод Хилтон.

Суд получил рукописное признание, в котором Деббинс писал, что в 1997 году он передал российской разведке подписанное заявление, где было указано: «я хочу служить России». Таким образом он якобы стремился «освободить россиян от деспотического правительства». Однако, вместо этого, экс-спецназовец предоставлял Кремлю подробную информацию о деятельности своего подразделения за рубежом, раскрывал имена собратьев по службе, пишет АР.

Разведка РФ дала ему кодовое имя «Икар Лесников». В 2008 году он побывал в России и передал данные о деятельности бывшего элитного спецназа в Грузии и Азербайджане. Деббинс получил номинальную плату за свою информацию, хотя изначально отказался от предложения о выплате 1 тыс. долл. наличными. На одной из встреч он взял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму.

Прокуроры требовали 17-летнего срока заключения для Деббинса. Обвинение заявляло о разрушительных последствиях ситуации, при которой солдат согласился предать свою страну.

Россия успешно разместила призывника-шпиона в элитном спецназе армии США, что является пропагандистской победой России за счет репутации спецназа, — отметили прокуроры Томас Тракслер и Джеймс Трамп.



Отношения Деббинса с российской разведкой датируются 1996 годом, они продлились 15 лет. Он поступил на службу в армию в 1998 году и к тому времени уже письменно обязался служить россиянам.

Источник: АР.