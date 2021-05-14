15 мая отмечают Международный день семьи

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Ракурс

15 мая отмечают праздник семьи, а также Международный день климата, День астрономии, а в Украине — День науки.

15 мая — 135-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 230 дней.

Международный день семьи — день, который отмечается в рамках Организации Объединенных Наций ежегодно 15 мая. Появление этого праздника вызвано обеспокоенностью мирового сообщества современным положением семьи и ее значением в процессе воспитания подрастающего поколения.

Всемирный день защиты климата отмечается ежегодно 15 мая. Цель праздника — привлечение внимания международного сообщества к проблеме изменения климата.

Именины 15 мая

День ангела сегодня празднуют: Борис, Глеб, Давид, Зоя, Кириак, Афанасий, Роман.

15 мая — День Бориса и Глеба

Православная церковь в этот день чтит память Бориса и Глеба. 15 мая в народе называли Соловьиным праздником. Говорили: «На Бориса и Глеба успей посеять хлеба», «Борис и Глеб сеют хлеб». Считалось, что 15 мая соловьи заводят свои песни, и тот, кто услышит утром это пение — целый год будет счастливым.

Народные приметы 15 мая