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Ракурс
15 травня відзначають Міжнародний день сім’ї — свято сьогодні

15 травня відзначають Міжнародний день сім’ї

14 тра 2021, 22:59
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15 травня відзначають свято сім’ї, а також Міжнародний день клімату, День астрономії, а в Україні — День науки.

15 травня — 135-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 230 днів.

Міжнародний день сім’ї — день, який відзначається в рамках Організації Об'єднаних Націй щорічно 15 травня. Запровадження свята викликане стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання підростаючого покоління.

Всесвітній день захисту клімату відзначається щорічно 15 травня. Мета свята — звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату.

Іменини 15 травня

День ангела сьогодні святкують: Борис, Гліб, Давид, Зоя, Киріак, Панас, Роман.

15 травня — День Бориса і Гліба

Православна церква цього дня вшановує пам’ять Бориса і Гліба. Цей день в народі називали Солов’їним святом. Говорили: «На Бориса і Гліба встигни посіяти хліба», «Борис і Гліб сіють хліб». Вважалося, що 15 травня солов’ї заводять свої пісні, і той, хто почує вранці цей спів — цілий рік буде щасливим.

Народні прикмети 15 травня

  • Якщо соловей голосно співає - він проводжає весну, настав час зустрічати літо;

  • Ясний захід сонця в день Бориса і Гліба — літо буде теж ясним і без опадів;

  • Теплий день — прикмета до того, що хліб буде темний;

  • Соловей завжди перестає співати перед негодою;


  • Якщо зацвіла черемха і заспівали солов’ї — варто очікувати двотижневого похолодання.

Джерело: Ракурс


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