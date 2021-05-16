https://racurs.ua/ua/n154675-koronavirus-v-ukrayini-ponad-3-tys-novyh-hvoryh-ta-2-tys-gospitalizovanyh.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 за добу в Україні підхопили 3 тис. 620 осіб.

Серед хворих — 172 дитини та 60 медпрацівників. До лікарень вчора потрапили 2 тис. 208 осіб, а 133 українці померли від хвороби та її ускладнень. Одужати змогли 7 тис. 921 осіб. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області — 530 хворих. Про це 16 травня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Загалом за час пандемії захворіли 2 млн 153 тис. 864 українці, а одужали 1 млн 857 тис. 724 особи. Зафіксовано 48 тис. 75 летальних випадків.

Щеплення вчора отримали 6 тис. 164 особи. А від початку вакцинальної кампанії вже щеплено 939 тис. 238 людей. Завершили вакцинацію двома дозами 17 тис. 86 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 137 випадків/ 336 щеплень;

Вінницька область — 62 випадки/ 238 щеплень;

Волинська область — 100 випадків/ 165 щеплень;

Дніпропетровська область — 530 випадків/ 131 щеплення;

Донецька область — 260 випадків/ 189 щеплень;

Житомирська область — 126 випадків/ 201 щеплення;

Закарпатська — 22 випадки/ 80 щеплень;

Запорізька область — 115 випадків/ 84 щеплення;

Івано-Франківська область — 87 випадків/ 281 щеплення;

Київська область — 277 випадків/ 339 щеплень;

Кіровоградська область — 49 випадків/ 196 щеплень;

Луганська область — 21 випадок/ 100 щеплень;

Львівська область — 113 випадків/ 302 щеплення;

Миколаївська область — 131 випадок/ 135 щеплень;

Одеська область — 231 випадок/ 482 щеплення;

Полтавська область — 90 випадків/ 371 щеплення;

Рівненська область — 115 випадків/ 171 щеплення;

Сумська область — 172 випадки/ 244 щеплення;

Тернопільська область — 118 випадків/ 248 щеплень;

Харківська область — 182 випадки/ 400 щеплень;

Херсонська область — 194 випадки/ 392 щеплення;

Хмельницька область — 138 випадків/ 288 щеплень;

Черкаська область — 106 випадків/ 57 щеплень;

Чернівецька область — 74 випадки/ 436 щеплень;

Чернігівська область — 170 випадків/ 298 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 14 травня в Україні COVID-19 виявили у майже 6,8 тис. осіб. Міністерство охорони здоров’я повідомляло про 322 летальних випадки внаслідок COVID-19.