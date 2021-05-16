SpaceX успешно вывела на орбиту полсотни спутников Starlink. Фото: slashgear.com

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Ракурс

Компания SpaceX (Спейс Икс) 16 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 (Фалькон) с 52 спутниками Starlink (Старлинк).

Также ракета вывела на орбиту два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 1.56 по киевскому времени. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

В компании сообщили, что первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.

Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая.

Как известно, компания SpaceX развивает проект глобального спутникового интернета Starlink и доставляет в космос микроспутники своей ракетой «Фалькон». В Маска отмечали, что система Starlink обеспечивает скорость интернета в 100 Мбит/с.

Напомним, 24 апреля пилотируемый корабль Crew Dragon 2 частной американской компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Космический челнок завез на орбиту четырех астронавтов.