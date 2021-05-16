SpaceX успешно вывела на орбиту полсотни спутников Starlink (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154677-spacex-uspeshno-vyvela-na-orbitu-polsotni-sputnikov-starlink-video.htmlРакурс
Компания SpaceX (Спейс Икс) 16 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 (Фалькон) с 52 спутниками Starlink (Старлинк).
Также ракета вывела на орбиту два спутника компаний Capella Space и Tyvak-0130. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 1.56 по киевскому времени. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
В компании сообщили, что первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу, расположенную в Атлантическом океане.
Предыдущий успешный вывод на низкую околоземную орбиту 60 интернет-спутников для развертывания глобальной сети интернет Starlink состоялся в начале мая.
Как известно, компания SpaceX развивает проект глобального спутникового интернета Starlink и доставляет в космос микроспутники своей ракетой «Фалькон». В Маска отмечали, что система Starlink обеспечивает скорость интернета в 100 Мбит/с.
Напомним, 24 апреля пилотируемый корабль Crew Dragon 2 частной американской компании SpaceX Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Космический челнок завез на орбиту четырех астронавтов.