Смартфоны начали заменять людям дом. Фото: gagadget.com

https://racurs.ua/n154678-smartfony-nachali-zamenyat-ludyam-dom-britanskie-uchenye.html

Ракурс

Смартфоны превращаются из обычного средства для общения в полноценные «дома» для людей.

Современные гаджеты обладают огромным количеством функций, позволяя оставаться на связи с родными, получать медицинские услуги, читать новости, смотреть видео и тому подобное. Несмотря на безграничные возможности, для многих смартфоны превратились в «место жительства», которое люди постоянно носят с собой. Соответствующий вывод сделали исследователи из Университетского колледжа Лондона, после того, как 16 месяцев наблюдали и опрашивали пользователей смартфонов в девяти странах, включая Италию, Чили и Камерун. Об этом сообщает 4PDA.

Ученые видят проблему в том, что люди больше внимания уделяют виртуальному миру и пренебрегают окружающими. Подобное явление исследователи назвали «смертью близости», которое вызывает у окружающих разочарование и даже обиду. Как следствие, даже за одним столом люди остаются одинокими в физическом, эмоциональном и социальном плане. А некоторые лица пытаются с помощью смартфона спрятаться от проблем и самих себя.

В любой момент, будь то во время еды, встречи или другой совместной деятельности, человек, с которым мы вместе, может просто исчезнуть, «уйдя домой» со своим смартфоном, — говорят ученые.



Напомним, ученые выяснили, что, когда человек смотрит в смартфон, половина людей поблизости начинают проверять свои телефоны в течение 30 секунд. Такая реакция происходит из-за того, что мы имитируем поведение друг друга, не осознавая этого. Ученые называют это «эффектом хамелеона».

Источник: 4PDA