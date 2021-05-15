Третий глаз. Фото: Dezeen

https://racurs.ua/n154659-neobychnyy-tretiy-glaz-sozdali-dlya-nerazluchnyh-so-smartfonom-foto-video.html

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«Третий глаз», который призван смотреть на дорогу, пока человек переписывается в смартфоне, изобрел студент Лондонского королевского колледжа искусств и дизайна Минвук Пэнг.

Он создал уникальный гаджет в форме глаза, который можно свободно прикрепить на лоб. Об этом пишет Dezeen.

Сообщается, что необычное устройство состоит из платы Arduino, гироскопа, ультразвукового датчика и динамика. Также в корпус этого уникального изобретения встроен специальный механизм, который поднимает и опускает роботизированное веко в зависимости от положения головы человека.





Работает эта система таким образом — когда человек достает телефон, то он наклоняет голову. После этого глаз поднимает веко и начинает следить за дорогой. Если пользователь «третьего глаза» внезапно увлечется и упрется в возможную преграду, то датчик подаст сигнал, предупреждающий о возможном столкновении. После этого человек поднимает голову, а глаз автоматически закрывается.

Сам разработчик заявляет, что его проект не преследует коммерческих целей и не будет выпускаться в производство. С помощью абсурдного гаджета он хотел показать, как часто люди смотрят в телефоны на ходу — настолько, что этот самый глаз вырастет у людей сам в процессе эволюции, отмечает изобретатель.

Напомним, ранее мы сообщали, что каннабис победил хронический зуд. Такие данные обнародованы в исследовании ученых из Медицинского центра университета Джона Хопкинса, в рамках которого с помощью марихуаны удалось вылечить 60-летнюю афроамериканку. Женщина страдала от зуда десять лет: у нее чесались руки, ноги и живот.

Источник: Dezeen