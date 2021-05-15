Как охотится гигантский кальмар, впервые увидели ученые

https://racurs.ua/n154652-kak-ohotitsya-gigantskiy-kalmar-vpervye-uvideli-uchenye-video.html

Ракурс

Охота гигантского кальмара впервые попала на видео — робокамера морских биологов, установленная на глубине свыше километра в водах Мексиканского залива, «поймала» огромное существо. Это первый живой экземпляр Architeuthis dux, снятый в водах США.

Зачастую обитатели глубин пугаются шума и света фотоаппаратов, поэтому исследователи разработали специальную платформу для камеры, которая привлекла внимание гигантского кальмара благодаря поддельной биолюминесцентной приманке-медузе, пишет Daily Mail.

Создание со щупальцами длиной в 14 м нашло приманку и сразу бросилось в погоню, хорошо ориентируясь почти в непроглядной тьме.

Существование гигантских кальмаров удалось фотографически доказать только в 2004 году, а на видео их сняли еще девять лет спустя. На этот раз морские биологи впервые засняли кадры, на которых Architeuthis dux охотится на добычу в дикой природе.

Источник: Daily Mail