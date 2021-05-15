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Ракурс
Как охотится гигантский кальмар, впервые увидели ученые

Как охотится гигантский кальмар, впервые увидели ученые (ВИДЕО)

15 мая 2021, 12:03
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Охота гигантского кальмара впервые попала на видео — робокамера морских биологов, установленная на глубине свыше километра в водах Мексиканского залива, «поймала» огромное существо. Это первый живой экземпляр Architeuthis dux, снятый в водах США.

Зачастую обитатели глубин пугаются шума и света фотоаппаратов, поэтому исследователи разработали специальную платформу для камеры, которая привлекла внимание гигантского кальмара благодаря поддельной биолюминесцентной приманке-медузе, пишет Daily Mail.

Создание со щупальцами длиной в 14 м нашло приманку и сразу бросилось в погоню, хорошо ориентируясь почти в непроглядной тьме.

Существование гигантских кальмаров удалось фотографически доказать только в 2004 году, а на видео их сняли еще девять лет спустя. На этот раз морские биологи впервые засняли кадры, на которых Architeuthis dux охотится на добычу в дикой природе.

Источник: Daily Mail


Источник: Ракурс


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