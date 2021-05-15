Як полює гігантський кальмар, вперше побачили вчені

https://racurs.ua/ua/n154652-yak-poluie-gigantskyy-kalmar-vpershe-pobachyly-vcheni-video.html

Ракурс

Полювання гігантського кальмара вперше потрапило на відео — робокамера морських біологів, встановлена на глибині понад кілометр у водах Мексиканської затоки, «впіймала» величезну істоту. Це перший живий екземпляр Architeuthis dux, знятий у водах США.

Найчастіше мешканці глибин лякаються шуму і світла фотоапаратів, тому дослідники розробили спеціальну платформу для камери, яка привернула увагу гігантського кальмара завдяки підробленій біолюмінісцентній приманці-медузі, пише Daily Mail.

Молода істота зі щупальцями завдовжки в 14 м знайшла приманку і одразу кинулася навздогін, добре орієнтуючись майже в непроглядній пітьмі.

Існування гігантських кальмарів вдалося фотографічно довести лише у 2004 році, а на відео їх зняли ще дев’ять років потому. Цього разу морські біологи вперше зафільмували як Architeuthis dux полює на здобич в дикій природі.

Джерело: Daily Mail