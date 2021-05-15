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Ракурс
За поїздку на задньому сидінні Tesla арештували жителя США

За поїздку на задньому сидінні Tesla арештували жителя США (ВІДЕО)

15 тра 2021, 11:22
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За поїздку на задньому сидінні електрокара Tesla заарештували жителя США Парама Шарму з Сан-Франциско. Поліція помітила, що 25-річний власник авто перебуває не за кермом, а на задньому сидінні. Водночас, автомобіль Tesla працював в режимі автопілота за допомогою системи Full Self-Driving.

Американець їхав жвавою дорогою. Правоохоронці висунули йому звинувачення в необережному водінні і непокорі працівнику поліції, а електрокар відвезли на штрафмайданчик. Шарм провів ніч у в’язниці, а на наступний день придбав нову Tesla і повторив свій трюк, пише Insider.

Правопорушник стверджує, що кермує автомобіль таким чином з 2018 року, проте нещодавно він привернув увагу копів своїми повідомленнями і відео, розміщеними в соцмережах. Шарм заявив, що не припинить так кататися, незважаючи на загрозу безпеці пішоходів та інших водіїв.

Я дуже багатий. Я можу витратити на машини скільки завгодно грошей. Якщо ви заберете мою Tesla, я куплю ще одну. Ось так це працює… У машині я як вдома. Я розслабляюся в розкоші, поки Ілон Маск мене везе, — сказав 25-річний американець.


Компанія Tesla зауважує, що система допомоги водієві Full Self-Driving, яка коштує 10 тис. дол., має серйозні недоліки, тому водії повинні приділяти поїздці максимум уваги.

Джерело: Insider.

Джерело: Ракурс


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