За поездку на заднем сиденье Tesla арестовали жителя США

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За поездку на заднем сиденье электрокара Tesla арестовали жителя США Парама Шарму из Сан-Франциско. Полиция заметила, что 25-летний владелец авто сидит не за рулем, а на заднем сиденье. В свою очередь, автомобиль Tesla работал в режиме автопилота с помощью системы Full Self-Driving.

Американец ехал по оживленному шоссе. Правоохранители предъявили ему обвинения в неосторожном вождении и неповиновении сотруднику полиции, а электрокар увезли на штрафплощадку. Шарм провел ночь в тюрьме, а на следующий день приобрел новую Tesla и повторил свой трюк, пишет Insider.

Правонарушитель утверждает, что водит автомобиль на заднем сиденье с 2018 года, но недавно он привлек внимание копов своими постами и видео, размещенными в соцсетях. Шарм заявил, что не прекратит так кататься, несмотря на угрозу безопасности пешеходов и других водителей.

Я очень богат. Я могу потратить на машины сколько угодно денег. Если вы заберете мою Tesla, я куплю еще одну. Вот так это работает… В машине я как дома. Я расслабляюсь в роскоши, пока Илон Маск везет меня, — сказал 25-летний американец.



Компания Tesla отмечает, что система помощи водителю Full Self-Driving, которая стоит 10 тыс. дол., имеет серьезные недостатки, поэтому водители должны уделять поездке максимум внимания.

Источник: Insider.