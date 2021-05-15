Порошенко Зеленскому — Покинь «люксовую» резиденцию и живи как Голобородько

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Петр Порошенко ответил на вчерашнее заявление действующего главы государства Владимира Зеленского, который обвинил экс-президента в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности».

«Европейская Солидарность» требует от Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. кв. м, жить как Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим, — говорится в заявлении политсилы Порошенко.

Также там напомнили, что Порошенко — единственный президент Украины, который не жил на государственной даче. Кроме этого, в бывшей провластной партии указали на «большие проблемы с совестью» у Зеленского и перечислили его недвижимость в Украине и за рубежом.

Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить госбюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в госрезиденции, — отметили в «ЕС».

У Порошенко добавили, что действующий глава Банковой напрямую и с помощью офшоров владеет домом в Италии, апартаментами в Лондоне, Ялте и еще рядом других квартир.

Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от Офиса президента. Не нужен даже велосипед — а тем более кортежи, — уверяют в «Евросолидарности».

Напоследок в политсиле Порошенко поддержали намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях проживает на госдачах в Конча-Заспе.

Напомним, 14 мая Зеленский обвинил Порошенко в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности». Глава государства поручил СНБО провести полный аудит земель и государственных резиденций на территории указанных населенных пунктов. Речь идет о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

По словам Зеленского, во времена Порошенко там осели бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, экс-генпрокурор Святослав Пискун, министры Януковича, например экс-министр образования Дмитрий Табачник и экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин.